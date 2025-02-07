SCORDIA, RAGAZZO DI 16 ANNI INTRAPPOLATO TRA LE ROCCIE: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO E TRASPORTATO IN OSPEDALE

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, insieme ad una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, inviata dalla Sede Centrale...

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, insieme ad una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, inviata dalla Sede Centrale, è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto bloccato in un costone roccioso con fitta vegetazione, in contrada "Grotta del drago" a Scordia.

Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici che sono riusciti autonomamente a mettersi in salvo ed hanno lanciato l'allarme.

La chiamata è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che ha attivato le squadre di soccorso per poterli raggiungere.

Il ragazzo, che non riusciva a trovare autonomamente il modo di tornare a valle, è stato raggiunto, tratto in salvo e affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118 che ha riferito di aver constatato uno stato di ipotermia e qualche escoriazione dovuta alla presenza di rovi.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del locale Comando dell'Arma dei Carabinieri.