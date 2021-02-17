SCORDIA, SFONDANO LA PORTA DI UN’ABITAZIONE PRIVATA E NE PRENDONO POSSESSO: ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, in Scordia, hanno arrestato due uomini di nazionalità algerina Riadh LWAIEM di 33 anni e Redha MEFAREDJ di 39, ritenuti responsabili...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, in Scordia, hanno arrestato due uomini di nazionalità algerina Riadh LWAIEM di 33 anni e Redha MEFAREDJ di 39, ritenuti responsabili di violazione di domicilio con violenza sulle cose.

I due, in particolare, in quella via XX Settembre si erano introdotti all’interno di un’abitazione di proprietà di un cittadino del posto che con sua sgradita sorpresa aveva trovato la casa, in quel momento temporaneamente disabitata, occupata invece dai due che vi avevano fatto ingresso forzandone la porta d’accesso con l’intento di dimorarvi stabilmente.

L’intervento dei militari ha però posto fine alla loro originale ed autonoma soluzione abitativa che, come disposto il magistrato di turno, ha determinato la loro traduzione nel carcere di Caltagirone. (g/t)