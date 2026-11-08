Scordia, trovato con coltello, cocaina e crack: denunciato 47enne, multe per 2.580 euro

Controlli dei Carabinieri sul territorio: identificate 30 persone e verificati 19 veicoli. Accertate 8 violazioni al Codice della strada.

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità condotta dai Carabinieri nel territorio della provincia etnea, con servizi mirati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare le condotte che possono mettere a rischio l’ordine e la tranquillità pubblica. In questo contesto, i militari della Stazione di Scordia, affiancati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale un 47enne residente a Scordia, trovato in possesso di un coltello a serramanico, quindi lo hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nelle tasche, l’uomo aveva anche quasi 2 grammi di cocaina e 0,50 grammi di crack e, per tale ragione, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’attività dei militari si è estesa anche alla circolazione stradale: nel complesso, sono state controllate 30 persone e 19 veicoli, con l’accertamento di 8 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 2.580 euro in sanzioni amministrative.

Il servizio testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel presidiare il territorio attraverso controlli capillari e interventi mirati, grazie anche alla collaborazione tra le Stazioni territoriali e i reparti di supporto; un’azione che punta a prevenire comportamenti illeciti, contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, promuovere il rispetto delle regole della circolazione e contribuire concretamente alla sicurezza reale e percepita della comunità.