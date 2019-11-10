SCORDIA, VÌOLA GLI ARRESTI DOMICILIARI PER STARE CON GLI AMICI: ARRESTATO
L'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con imposizione del braccialetto elettronico
I Carabinieri della Stazione di Scordia, in esecuzione di un’ordinanza d’aggravamento della misura cautelare già sofferta emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone, hanno arrestato il 26enne scordiense Gaetano Jonathan Fassari.
L’uomo, già gravato dalla misura degli arresti domiciliari con imposizione del braccialetto elettronico, si era reso responsabile della violazione delle relative prescrizioni essendo stato notato dai militari, più volte, fuori dal proprio domicilio oppure a discutere sull’uscio di casa con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare.
L’arrestato è stato associato al carcere di Caltagirone.