Scossa a Ragalna, magnitudo 3.3
A cura di Redazione
08 marzo 2018 10:39
Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita, esattamente alle ore 09.50 di magnitudo ML 3.3 nella zona di Ragalna , ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
La scossa è stata avvertita dalla popolazioneREPLICHE:
Ore 09.49 magnitudo 2.8 a 2 km profondità
Ore 09.55 magnitudo 2.5 a 1km di profondità
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.