Scossa a Ragalna, magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita, esattamente alle ore 09.50 di magnitudo ML 3.3 nella zona di  Ragalna , ad una profondità di 0 km.Il terremoto è stato localizzato da: Sala Opera...

08 marzo 2018 10:39
News
Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita, esattamente alle ore 09.50 di magnitudo ML 3.3 nella zona di  Ragalna , ad una profondità di 0 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa è stata avvertita dalla popolazione

REPLICHE:

Ore  09.49  magnitudo 2.8 a 2  km profondità

Ore  09.55 magnitudo 2.5  a 1km di profondità

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

