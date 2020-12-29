SCOSSA DI MAGNITUDO 6.3 IN CROAZIA AVVERTITA DISTINTAMENTE IN TUTTO IL NORD EST ITALIA

Una fortissima scossa di terremoto, pare di magnitudo 6,4, ha devastato la Croazia: l'epicentro è stato localitzzato a pochi chilometri da Zagabia a Petrinja. Ma la scossa, molto lunga, è stata chiara...

Una fortissima scossa di terremoto, pare di magnitudo 6,4, ha devastato la Croazia: l'epicentro è stato localitzzato a pochi chilometri da Zagabia a Petrinja. Ma la scossa, molto lunga, è stata chiaramente avvertita in mezza Italia: da Rovigo e Ferrara fino a Ravenna. Per scendere poi nelle Marche, che purtroppo di terremoti se ne intendono, da Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Il terremoto è avvenuto alle intorno alle 12,19 di oggi. Le segnalazioni arrivano a centinaia, lungo tutta la dorsale adriatica. Sono ancora in corso le rilevazione di danni a persone o a cose: certamente hanno tremato i piani più alti dei palazzi di mezza Italia. Centinaia di utenti italiani riportano un grande spavento.