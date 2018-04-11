95047

Scossa di terremoto al largo di Sicilia e Calabria: avvertita a Catania

A cura di Redazione Redazione
11 aprile 2018 08:05
Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nell’area della Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria), al largo di Sicilia e Calabria, alle 06:48:13

Con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 15.88 ad una profondità di 36 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Reggio di Calabria, Catania, Augusta,  Messina (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

