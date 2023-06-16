SCOSSA DI TERREMOTO ALLE FALDE DELL’ETNA
Un terremoto di magnitudo 2.5 della scala Richter è stato registrato alle 6.33 a Santa Venerina, paese alla falde dell’Etna.
La sala operativa dell’Ingv di Catania ha localizzato l’ipocentro a un chilometro a nord-ovest del paese ed a una profondità di 4 chilometri.
Il sisma è stato avvertito in diversi paesi dell’hinterland. Non si segnalano danni a cose o persone.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 1 km NW Santa Venerina (CT), il 16-06-2023 06:33:28 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6930, 15.1330 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).