95047

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 05.23, EPICENTRO VICINO RAGALNA

All'alba di oggi è tornato a tremare il comprensorio etneo, alle 05.23 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di...

A cura di Redazione Redazione
04 settembre 2017 12:30
SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 05.23, EPICENTRO VICINO RAGALNA -
News
Condividi

All'alba di oggi è tornato a tremare il comprensorio etneo, alle 05.23 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di Ragalna.

Elenco dati registrati dai sismografi dell'INGV

Ore 04.28 magnitudo ML 1.5 nella zona Ragalna a 15 km di profondità

Ore 05.23 magnitudo ML 2.14 nella zona Ragalna a 12 km di profondità

Ore 05.49 magnitudo ML 1.8 nella zona  Ragalna a 11 km di profondità

Ore 05.54 magnitudo ML 1.5 nella zona  Ragalna a 11 km di profondità

Ore 06.01 magnitudo ML 1.6 nella zona  Ragalna a 11 km di profondità

L’evento è stato localizzato ad una profondità di 12 chilometri, con epicentro tra i comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso, Nicolosi, Paternò, Adrano, in provincia di Catania.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047