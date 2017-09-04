SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 05.23, EPICENTRO VICINO RAGALNA

All'alba di oggi è tornato a tremare il comprensorio etneo, alle 05.23 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di...

A cura di Redazione 04 settembre 2017 12:30

