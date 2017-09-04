SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 05.23, EPICENTRO VICINO RAGALNA
All'alba di oggi è tornato a tremare il comprensorio etneo, alle 05.23 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di...
All'alba di oggi è tornato a tremare il comprensorio etneo, alle 05.23 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.4 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di Ragalna.
Elenco dati registrati dai sismografi dell'INGV
Ore 04.28 magnitudo ML 1.5 nella zona Ragalna a 15 km di profondità
Ore 05.23 magnitudo ML 2.14 nella zona Ragalna a 12 km di profondità
Ore 05.49 magnitudo ML 1.8 nella zona Ragalna a 11 km di profondità
Ore 05.54 magnitudo ML 1.5 nella zona Ragalna a 11 km di profondità
Ore 06.01 magnitudo ML 1.6 nella zona Ragalna a 11 km di profondità
L’evento è stato localizzato ad una profondità di 12 chilometri, con epicentro tra i comuni di Ragalna, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso, Nicolosi, Paternò, Adrano, in provincia di Catania.