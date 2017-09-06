SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 20.00, EPICENTRO RAGALNA
A cura di Redazione
06 settembre 2017 20:54
Una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 è stata avvertita alle ore 20.00 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di Ragalna
La scossa, che ha avuto epicentro a 13 km di profondità non è stato avvertito dalla popolazione.
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
