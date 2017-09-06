95047

06 settembre 2017 20:54
SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 20.00, EPICENTRO RAGALNA -
Una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 è stata avvertita alle ore 20.00  dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a tre chilometri dal comune di Ragalna

La scossa, che ha avuto epicentro a 13 km di profondità non è stato avvertito dalla popolazione.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

 

