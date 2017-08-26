SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 23.57 - I DATI AGGIORNATI ALLE 02.00

REPLICHE:Ore 00.19 magnitudo 1.5 a Belpasso a 10 km profonditàOre 01.31 magnitudo 1.7 a Paternò a 10 km di profonditàL’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.Una scossa di terremoto...

REPLICHE:

Ore 00.19 magnitudo 1.5 a Belpasso a 10 km profondità

Ore 01.31 magnitudo 1.7 a Paternò a 10 km di profondità

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita,esattamente alle 23.57.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 6 km di profondità. Epicentro individuato esattamente sul versante meridionale dell’Etna, su Santa Maria di Licodia (alle pendici del vulcano). Data la magnitudo modesta il sisma è stato avvertito anche oltre 25/30 km di distanza.

Leggera replica è stata rilevata alle 00:09 in territorio di RAGALNA con magnitudo di 2.3, la profondità di 7 km.