SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 08.55 CON EPICENTRO A RAGALNA
Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 08.55 di magnitudo ML 2.8 nella zona:1 km N Ragalna , con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.94 ad una profondità di 4 km.
Un ulteriore scossa scossa si è verificata, pochi minuti prima, alle ore 08.14 di magnitudo ML 1.7 nella zona: 11 km W Zafferana Etnea (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 14.99 ad una profondità di 24 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
La scossa è stata sentita in tutto il territorio Etneo
Al momento non si segnalano danni a persone e cose
COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO