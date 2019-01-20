95047

SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 08.55 CON EPICENTRO A RAGALNA

A cura di Redazione Redazione
20 gennaio 2019 09:19
SCOSSA DI TERREMOTO ALLE ORE 08.55 CON EPICENTRO A RAGALNA -
Belpasso
Biancavilla
Paternò
Ragalna
News
Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 08.55 di magnitudo  ML 2.8 nella zona:1 km N Ragalna , con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.94 ad una profondità di 4 km.



Un ulteriore scossa  scossa si è verificata, pochi minuti prima, alle ore 08.14 di magnitudo ML 1.7  nella zona: 11 km W Zafferana Etnea (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.73, 14.99 ad una profondità di 24 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

La scossa è stata sentita in tutto il territorio Etneo

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

