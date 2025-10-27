Scossa di terremoto avvertita nel comprensorio etneo: magnitudo 2.8 con epicentro a Ragalna
Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in diversi comuni del comprensorio etneo. Numerose le segnalazioni giunte in redazione da cittadini che hanno percepito in maniera netta il movime...
Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in diversi comuni del comprensorio etneo. Numerose le segnalazioni giunte in redazione da cittadini che hanno percepito in maniera netta il movimento tellurico.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sala Operativa INGV_OE di Catania –, l’evento sismico si è verificato alle 23:39 italiane del 27 ottobre 2025 con magnitudo 2.8.
L’epicentro è stato localizzato a 1 km a nord-ovest di Ragalna, con coordinate geografiche (lat. 37.6420, lon. 14.9330) e ad una profondità molto superficiale di 4 km.
Proprio questa caratteristica ha contribuito a rendere la scossa chiaramente percepibile anche nei comuni vicini.
I cinque comuni più prossimi all’epicentro sono:
- Ragalna (1,3 km – 3.676 abitanti)
- Santa Maria di Licodia (4,9 km – 7.322 abitanti)
- Biancavilla (5,8 km – 23.703 abitanti)
- Belpasso (7,1 km – 26.378 abitanti)
- Nicolosi (8,8 km – 7.156 abitanti)
Al momento non si registrano danni a persone o cose.
L’area etnea resta costantemente monitorata dagli strumenti dell’INGV, data la sua naturale sismicità e la vicinanza con l’Etna.