SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO MILO DI MAGNITUDO 3.1
Scossa di terremoto nella serata di oggi e precisamente alle 21:08 che ha fatto registrare una magnitudo ML 3.1 ed un epicentro a circa 9 km dal Comune di Milo e una profondità di circa 6 km.La scossa...
Scossa di terremoto nella serata di oggi e precisamente alle 21:08 che ha fatto registrare una magnitudo ML 3.1 ed un epicentro a circa 9 km dal Comune di Milo e una profondità di circa 6 km.
La scossa è stata percepita dalla popolazione, anche nei comuni limitrofi, non si registrano danni a persone o cose.
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 21:08:10 locali (20:08:10 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 3.1 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 1.0 km S da P.zi Deneri (CT).
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti: latitudine 37.757 longitudine 15.021 (errore epicentrale 0.2 km) profondità 5.9 km (errore in profondità 0.2 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Milo (CT) (9.3 km)
2) Zafferana Etnea (CT) (10.3 km)
3) Sant'Alfio (CT) (10.7 km)