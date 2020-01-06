95047

SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO RAGALNA

Una scossa di terremoto si è verificata  nel primo pomeriggio dell’Epifania ed è stata avvertita dalla popolazione.Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km NE Ragalna (CT), il06-01...

A cura di Redazione Redazione
06 gennaio 2020 14:38
SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO RAGALNA -
News
Condividi

Una scossa di terremoto si è verificata  nel primo pomeriggio dell’Epifania ed è stata avvertita dalla popolazione.

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km NE Ragalna (CT), il

06-01-2020 14:12:12 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.96 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Vista al profondità  bassa la scossa è stata avvertita dalla popolazione nel comprensorio.

Segnalazione di percezione arrivano pure da Paternò.

Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047