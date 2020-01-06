SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO RAGALNA
Una scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio dell’Epifania ed è stata avvertita dalla popolazione.
Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 2 km NE Ragalna (CT), il
06-01-2020 14:12:12 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.64, 14.96 ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Vista al profondità bassa la scossa è stata avvertita dalla popolazione nel comprensorio.
Segnalazione di percezione arrivano pure da Paternò.
Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone