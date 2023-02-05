95047

SCOSSA DI TERREMOTO DI 2.5 CON EPICENTRO AD ADRANO NEL POMERIGGIO

Trema la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata con epicentro ad Adrano nel pomeriggio di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente alle ore 18.18, ad una profondità di 15 chilometri...

05 febbraio 2023 18:58
Trema la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata con epicentro ad Adrano nel pomeriggio di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente alle ore 18.18, ad una profondità di 15 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da alcuni abitanti. Nessun danno a cose e persone.

I primi 5 Comuni più vicini / 5 Closest municipalities

10.6 km Adrano
11.1 km Bronte
11.4 km Centuripe
11.6 km Regalbuto
13.5 km Cesarò

DATI UFFICIALI

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 11 km NW Adrano (CT), il 05-02-2023 alle ore 18:18:56 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7230, 14.7360 ad una profondità di 15 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

