SCOSSA DI TERREMOTO DI 2.5 CON EPICENTRO AD ADRANO NEL POMERIGGIO
Trema la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata con epicentro ad Adrano nel pomeriggio di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente alle ore 18.18, ad una profondità di 15 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da alcuni abitanti. Nessun danno a cose e persone.
I primi 5 Comuni più vicini / 5 Closest municipalities
10.6 km Adrano
11.1 km Bronte
11.4 km Centuripe
11.6 km Regalbuto
13.5 km Cesarò
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 11 km NW Adrano (CT), il 05-02-2023 alle ore 18:18:56 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7230, 14.7360 ad una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).