Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 21:11 nel Messinese

12 dicembre 2017 21:53
News
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 21:11  sulla Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina.

L’epicentro si trova a un chilometro da Torrenova a soli 5 chilometri di profondità.

Anche se la magnitudo non è stata molto alta la poca profondità ha fatto avvertire il sisma in tutto l’hinterland.

Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I comuni più vicini all’epicentro sono stati

Capri Leone = Km 4,85
Militello Rosmarino = Km 6,23
Frazzanò = Km 6,55
Mirto = Km 6,79
Alcara li Fusi = Km 9,16
Naso = Km 9,87
Acquedolci = Km 9,96
San Salvatore di Fitalia = Km 10,12
Longi = Km 10,6
Galati Mamertino = Km 11,32
San Fratello = Km 11,73
Ficarra = Km 13,3
Brolo = Km 14,58
Tortorici = Km 15,12
Sinagra = Km 15,52
Piraino = Km 17,47
Ucria = Km 18,85

