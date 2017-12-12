Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 21:11 nel Messinese
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 21:11 sulla Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina.
L’epicentro si trova a un chilometro da Torrenova a soli 5 chilometri di profondità.
Anche se la magnitudo non è stata molto alta la poca profondità ha fatto avvertire il sisma in tutto l’hinterland.
Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Capri Leone = Km 4,85
Militello Rosmarino = Km 6,23
Frazzanò = Km 6,55
Mirto = Km 6,79
Alcara li Fusi = Km 9,16
Naso = Km 9,87
Acquedolci = Km 9,96
San Salvatore di Fitalia = Km 10,12
Longi = Km 10,6
Galati Mamertino = Km 11,32
San Fratello = Km 11,73
Ficarra = Km 13,3
Brolo = Km 14,58
Tortorici = Km 15,12
Sinagra = Km 15,52
Piraino = Km 17,47
Ucria = Km 18,85