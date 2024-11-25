SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.1 NELLA NOTTE CON EPICENTRO A RAMACCA
A cura di Redazione
25 novembre 2024 07:34
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nell'area intorno a Ramacca nel Catanese.
L'evento è stato registrato nella notte, alle ore 03.59, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 11 km dal comune della città metropolitana di Catania ad una profondità di 9 km.
La localizzazione è la seguente:
# Data e ora locale: 25 nov 2024 03:59:43
# Coordinate Epicentrali: 37.336 14.592
# Zona: 11 km SW Ramacca (CT)
# Magnitudo Richter: 3.1 ML
# Profondità: 9.0 km