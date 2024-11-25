SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.1 NELLA NOTTE CON EPICENTRO A RAMACCA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nell'area intorno a Ramacca nel Catanese. L'evento è stato registrato nella notte, alle ore 03.59, dall'Istituto nazionale di geofisica e vul...

A cura di Redazione 25 novembre 2024 07:34

