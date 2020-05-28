SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.2 IERI SERA, CON EPICENTRO ADRANO

Trema la terra nel catanese. Ieri sera (mercoledì) una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle ore 23:21 con epicentro a 9 km NW da Adrano, in provincia di Catania. La profondità sti...

Trema la terra nel catanese. Ieri sera (mercoledì) una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle ore 23:21 con epicentro a 9 km NW da Adrano, in provincia di Catania. La profondità stimata è stata di circa 17.4 Km. L’evento tellurico avvertito anche nei comuni limitrofi. La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Non si registrano danni a persone o cose.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le

stazioni della Rete Sismica, alle ore 23:21:12 locali (21:21:12 UTC), hanno registrato un

terremoto di magnitudo locale pari a 3.2 (±0.1).

L'evento risulta localizzato a 8.5 km NW da Adrano (CT).

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.704 longitudine 14.749 (errore epicentrale 0.4 km)

profondità 17.4 km (errore in profondità 0.4 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Adrano (CT) (8.5 km)

2) Centuripe (EN) (9.3 km)

3) Regalbuto (EN) (11.2 km)