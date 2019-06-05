SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 CON EPICENTRO A CAPIZZI ALLE ORE 22.23
Doppia scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti dopo le ore 22 precisamente alle ore 22.23Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 2 km E Capizzi (ME), alle ore 22:23:18con co...
Doppia scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti dopo le ore 22 precisamente alle ore 22.23
Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 2 km E Capizzi (ME), alle ore 22:23:18
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.5 ad una profondità di 5 km.
Un replica di magnitudo ML 2.5 si è verificata alle ore 22.37 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.84, 14.52 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono segnalazione al momento di danni a persone o cose.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE