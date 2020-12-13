SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.7 CON EPICENTRO A SANTA MARIA LICODIA
FLASHUna scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, è stata registrata alle ore 19.06 (ora italiana).L’epicentro, secondo quanto comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Catani...
FLASH
Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.7, è stata registrata alle ore 19.06 (ora italiana).
L’epicentro, secondo quanto comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Catania, è stato localizzato a 3 chilometri di Santa Maria di Licodia ad una profondità di 12 km.
Il sisma è stato distintamente avvertito nella zona dell'epicentro , e non solo ai piani alti delle abitazioni. Al momento non si registrano danni a persone e a cose.
Un replica si è verificata alle ore 19.22 di magnitudo 1.8 nella zona: 2 km W Ragalna 2 ad una profondità di 12 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
- 3 Km da Santa Maria di Licodia
- 3 Km da Ragalna
- 4 Km da Paternò
- 5 Km da Biancavilla
- 6 Km da Belpasso
REPORT INGV
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 3 km E Santa Maria di Licodia (CT), il
13-12-2020 19:06:29 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.62, 14.92 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
