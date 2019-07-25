SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.8 ALLE ORE 15.47
Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 15.47, nettamente avvertita dalla popolazione.I DATILa scossa è stata di magnitudo ML 2.8 , avvenuta nella zona: 6 km NW Milo (CT), alle ore 15:47:29 c...
I DATI
La scossa è stata di magnitudo ML 2.8 , avvenuta nella zona: 6 km NW Milo (CT), alle ore 15:47:29 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 15.06 ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa, soprattutto nelle zone vicino all'epicentro
Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.
CHE COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO LA GUIDA DELLA PROTEZIONE CIVILE