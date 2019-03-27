95047

SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 2.9

27 marzo 2019 18:47
Scossa di terremoto pochi minuti, precisamente alle ore 18.14  di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 1 km NW Zafferana Etnea (CT), con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7, 15.1 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Gruppo Analisi Dati Sismici, Osservatorio Etneo.

Lo spavento per il sisma è stato rapidamente condiviso sui social network,dove diversi utenti hanno dichiarato di aver percepito il terremoto.

Al momento non si segnalano danni a persone e cose

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO   

 

