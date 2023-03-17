SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.1 NEI PRESSI DI RANDAZZO

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 9.21 alle falde a Nord dell'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a 12 ch...

A cura di Redazione 17 marzo 2023 12:17

