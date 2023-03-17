SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.1 NEI PRESSI DI RANDAZZO
Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 9.21 alle falde a Nord dell'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a 12 ch...
Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 9.21 alle falde a Nord dell'Etna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania.
L'ipocentro del sisma è stato localizzato a 12 chilometri a nord-ovest di Randazzo a una profondità di 28 chilometri.
Non risultano, al momento, segnalazioni di danni a cose o persone.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km NW Randazzo (CT), il
17-03-2023 08:21:28 (UTC) 3 ore, 50 minuti fa
17-03-2023 09:21:28 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8840, 14.9370 ad una profondità di 28 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).