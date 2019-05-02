SCOSSA DI TERREMOTO NEL MESSINESE AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE ALLE ORE 23.01

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km E Rodì Milici (ME), questa sera nel messinese precisamente alle ore 23:01:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.11, 15.18...

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 1 km E Rodì Milici (ME), questa sera nel messinese precisamente alle ore 23:01:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.11, 15.18 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

L’ipocentro è stato ad appena 7km d profondità e la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione della fascia tirrenica del messinese, subito è scattato il tam tam sui social, con molta gente preoccupata. Al momento non risultano danni o feriti.