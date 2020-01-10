SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE, CON EPICENTRO A RAMACCA

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:24 in Sicilia, a ovest di Catania.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto...

A cura di Redazione 10 gennaio 2020 06:57

