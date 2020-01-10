SCOSSA DI TERREMOTO NELLA NOTTE, CON EPICENTRO A RAMACCA
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:24 in Sicilia, a ovest di Catania.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro vicino Ramacca.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
DATI
La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 10 gen 2020 03:24:09
# Coordinate Epicentrali
- Latitudine: 37° 24' 28"
- Longitudine: 14° 47' 36"
# Zona: 9 Km E Ramacca (CT)
# Magnitudo Richter: 3.1 ML
# Profondità: 9.7 km