SCOSSA DI TERREMOTO, SECONDO INGV STIMA MAGNITUDO 3.1/ 3.6 TRA CATANIE ED ENNA

AGGIORNAMENTO ORE 22.15

Uno sciame sismico è in corso tra le province di Catania ed Enna.

Tre forti scosse di terremoto si sono verificati a distanza di pochi minuti.

La prima alle ore 21.39 di magnitudo 3.3 ad una profondità di 10,7 Km con epicentro a Troina, la seconda si è verificata alle ore 21.41 ad una profondità di 17,6 Km di magnitudo 3.5 con magnitudo a Bronte ed un altra alle ore 21.48 ad una profondità di 18,00 Km di magnitudo 3.1 con epicentro sempre a Bronte.

Le scosse sono avvertite in zona epicentrale, ma non si registrano naturalmente danni a cose o persone.

COMUNICATO SCIAME SISMICO

Il presente comunicato aggiorna le informazioni riportate nel COMUNICATO SCIAME SISMICO del 2022-08-29 19:29:32 UTC, inerenti l'attività sismica registrata a partire dal 2022-08-29 16:22:51 UTC.

Gli eventi localizzati a partire da quest'ultimo comunicato sono i seguenti:

(1) 2022-08-29 19:19:47.830: ML 2.4 localizzato a 2.6 km NE da Regalbuto (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.6651 LON 14.6653 a 14.1 km di profondità

(2) 2022-08-29 19:21:18.170: ML 2.2 localizzato a 8.2 km NE da Regalbuto (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.7024 LON 14.7083 a 12.8 km di profondità

(3) 2022-08-29 19:24:29.460: ML 2.2 localizzato a 9.0 km NE da Regalbuto (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.7018 LON 14.721 a 16.6 km di profondità

(4) 2022-08-29 19:39:51.420: ML 3.3 localizzato a 10.9 km E da Troina (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.7413 LON 14.7119 a 10.7 km di profondità

(5) 2022-08-29 19:41:12.000: ML 3.5 localizzato a 8.2 km SW da Bronte (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.74 LON 14.76 a 17.6 km di profondità

(6) 2022-08-29 19:45:19.050: ML 3.1 localizzato a 6.0 km N da Regalbuto (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.7044 LON 14.6548 a 9.0 km di profondità

(7) 2022-08-29 19:48:25.400: ML 3.1 localizzato a 11.1 km SW da Bronte (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.7278 LON 14.7309 a 18.0 km di profondità

(8) 2022-08-29 19:49:27.700: ML 2.9 localizzato a 11.3 km NE da Regalbuto (EN). Coordinate epicentrali: LAT 37.7328 LON 14.7186 a 16.0 km di profondità

(9) 2022-08-29 19:57:25.200: ML 2 localizzato a 9.5 km SW da Bronte (CT). Coordinate epicentrali: LAT 37.7337 LON 14.7484 a 16.7 km di profondità

SCOSSA DI TERREMOTO, SECONDO INGV STIMA MAGNITUDO 3.1/ 3.6 TRA CATANIE ED ENNA

Forte scossa di terremoto alle ore 21.40 secondo l’Ingv la stima è di magnitudo 3.1 e 3.6

L'epicentro secondo la stima dell'Ingv si è verificato tra le province di Catania ed Enna

La Protezione Civile sul suo sito fornisce una serie di consigli da seguire prima, durante e dopo un terremoto.

Da solo, fin da subito

• Allontana mobili pesanti da letti o divani.

• Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete.

• Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare gli oggetti con del nastro biadesivo.

• In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa.

• Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore generale della luce.

• Individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di terremoto: i vani delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto.

• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, e assicurati che ognuno sappia dove sono.

• Informati se esiste e cosa prevede il Piano di protezione civile del tuo Comune: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti in caso di emergenza.

• Elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare un pericolo per te o i tuoi familiari.

Durante un terremoto

• Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante.

• Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.).

• Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi.

• Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare.

• Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

• Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.

Dopo un terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi. Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti. Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato. Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune. Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono. Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.