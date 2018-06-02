95047

Scossa terremoto 3.3 con epicentro Milo alle ore 9.41

02 giugno 2018 10:06
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 9.41 dalla sala sismica dell'Ingv a una profondità di 5 chilometri con epicentro Milo

La scossa, che si è generata a cinque chilometri di profondità, è stata avvertita dalla popolazione.

Non si segnalano danni a cose o persone.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Milo
Zafferana Etnea
Santa Venerina
Sant'Alfio
Giarre
Riposto
Mascali
Trecastagni
Viagrande
Pedara
Aci Sant'Antonio
Acireale
Piedimonte Etneo
Fiumefreddo di Sicilia
Aci Catena

IN AGGIORNAMENTO

