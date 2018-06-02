Scossa terremoto 3.3 con epicentro Milo alle ore 9.41
Scossa terremoto 3.3 con epicentro Milo alle ore 9.41
A cura di Redazione
02 giugno 2018 10:06
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 9.41 dalla sala sismica dell'Ingv a una profondità di 5 chilometri con epicentro Milo
La scossa, che si è generata a cinque chilometri di profondità, è stata avvertita dalla popolazione.
Non si segnalano danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Milo
Zafferana Etnea
Santa Venerina
Sant'Alfio
Giarre
Riposto
Mascali
Trecastagni
Viagrande
Pedara
Aci Sant'Antonio
Acireale
Piedimonte Etneo
Fiumefreddo di Sicilia
Aci Catena
IN AGGIORNAMENTO