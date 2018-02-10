Scossa di terremoto chiaramente avvertita nella notte sullo Stretto

Un terremoto di magnitudo 3.7 (ML) sulla scala Richter è avvenuto nel comune di Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geo...

Un terremoto di magnitudo 3.7 (ML) sulla scala Richter è avvenuto nel comune di Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 03:16, a una profondità di 19 km.

La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta l’area dello Stretto, specie a Messina e Reggio Calabria dove in molti sono stati svegliati dal sisma nel cuore della notte.

Prima di questo evento sismico l’Ingv ne ha registrati due di entità minore in mare al largo di Patti. Il primo alle ore 01:47 di magnitudo 2.2 ad una profondità di 9 km, il secondo 2.3 con ipocentro ad una profondità di 12 km.

La Protezione civile, al momento, non ha comunicato danni a cose o persone.