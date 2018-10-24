Scossa terremoto magnitudo 3.1 su Etna
A cura di Redazione
24 ottobre 2018 06:07
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a 00:47 nell'area sommitale dell'Etna.
Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro 11 km a ovest di Milo (Catania).
Non si registrano danni a persone o cose.