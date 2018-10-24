Scossa terremoto magnitudo 3.1 su Etna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a 00:47 nell'area sommitale dell'Etna.Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ip...

A cura di Redazione 24 ottobre 2018 06:07

Condividi