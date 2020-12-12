PATERNO': SCREENING DI MASSA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO ECCO TUTTI I RISULTATI

Nella giornata di oggi si è concluso lo screening di massa con tamponi per le scuole di Primo Grado (alunni delle elementari, loro genitori accompagnatori, personale docente e ATA), allargato ad un nu...

Nella giornata di oggi si è concluso lo screening di massa con tamponi per le scuole di Primo Grado (alunni delle elementari, loro genitori accompagnatori, personale docente e ATA), allargato ad un numero considerevole di cittadini paternesi, svoltosi nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2020.

TUTTI I NUMERI

- GIOVEDÌ 10 DICEMBRE: 414 tamponi con 13 positivi (3,14%)

- VENERDÌ 11 DICEMBRE: 475 tamponi con 6 positivi (1,26%)

- SABATO 12 DICEMBRE: 522 tamponi con 11 positivi (2,11%)

TOTALE TAMPONI EFFETTUATI: 1411

TOTALE POSITIVI RISCONTRATI: 30 (2,13%)