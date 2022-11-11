SCUOLA, ACCORDO SU RINNOVO CONTRATTO: SUBITO 100 EURO DI AUMENTO E 3MILA EURO DI ARRETRATI

È stato trovato l'accordo sul rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. L'intesa politica è stata siglata dopo circa sette ore di confronto e coinvolge 1 milione e 200mila lavoratori del siste...

È stato trovato l'accordo sul rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. L'intesa politica è stata siglata dopo circa sette ore di confronto e coinvolge 1 milione e 200mila lavoratori del sistema scuola.

Consiste, come ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, "anzitutto in un'anticipazione relativa alla parte economica, che permetterà al personale scolastico di vedersi riconosciute già nel cedolino di dicembre le somme relative agli arretrati maturati, per una voce media di 2.000 euro, i quali andranno ad aggiungersi allo stipendio e alla tredicesima".

Inoltre, l'accordo prevede una disponibilità finanziaria pari a 100 milioni di euro, deliberata nel Consiglio dei Ministri, da destinare alla componente fissa della retribuzione accessoria per l'anno 2022, nella misura di 85,8 milioni per i docenti e 14,2 milioni per il personale Ata.

È stato inoltre assunto l'impegno a reperire ulteriori risorse finanziarie, anche nell'ambito della manovra di bilancio 2023, da destinare alla retribuzione tabellare del personale scolastico. Infine, "fermo restando la disponibilità per l'anno 2022 dei suddetti 100 milioni di euro aggiuntivi, sono destinati a decorrere dall'anno 2022 89,4 milioni di euro per gli incrementi del personale docente e 14,2 milioni di incrementi per il personale Ata".

Una giornata "storica"

"Oggi è una giornata storica" ha detto il ministro Giuseppe Valditara "caratterizzata anzitutto da un nuovo modo di intendere il rapporto tra il governo e le parti sociali, impostato sul confronto costruttivo e sulla risoluzione pragmatica dei problemi. Questo sarà sempre l'approccio che porterò avanti con chi rappresenta i lavoratori del comparto scuola".

"Con questo accordo otteniamo lo sblocco di risorse per Natale e, grazie anche alle risorse aggiuntive di 100 milioni deliberate nel decreto legge, l'implementazione di un aumento medio dello stipendio dei docenti pari immediatamente a 100 euro mensili, e a regime a quasi 120 euro mensili, incremento più consistente degli ultimi contratti" aggiunge Valditara.

"Diamo così un primo segnale concreto sul tema delle retribuzioni, fondamentale per rivalorizzare e restituire autorevolezza alla figura del docente. Siamo consapevoli - ha sottolineato il ministro - che si tratta di un primo passo, un primo passo atteso da tanto tempo e ottenuto in un contesto peraltro difficile a causa della crisi energetica: abbiamo voluto dare subito un chiaro segnale politico di svolta rispetto al passato".