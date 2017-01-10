Scuola, al via le iscrizioni online per il 2017-2018. Ecco come fare

Iscrizioni scuola superiore, scuola materna e scuola primaria 2017 18. Prendono il via dal 9 gennaio, le iscrizioni scuola online 2017 attraverso il Miur, ossia, il portale in dote al Ministero dell’I...

Iscrizioni scuola superiore, scuola materna e scuola primaria 2017 18. Prendono il via dal 9 gennaio, le iscrizioni scuola online 2017 attraverso il Miur, ossia, il portale in dote al Ministero dell’Istruzione per ricevere le domande di iscrizione online alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

Vediamo quindi quando e come effettuare l’iscrizione scuola 2017 Miur OnLine, le date importanti da ricordare e le istruzioni per presentare la domanda.

Iscrizioni scuola 2017/18: da quando?

Da quando partono le iscrizioni scuola 2017/18 online? A partire dal 9 gennaio 2017, è possibile iniziare a registrarsi sul portale del MIUR Online ed ottenere così le credenziali che servono ad accedere alla piattaforma online e presentare le domande di iscrizione a scuola 2017/18.

A partire dal 16 gennaio 2017, poi, sarà possibile procedere alla compilazione vera e propria dei moduli d’iscrizione alla scuola superiore materna primaria etc.

Quest’anno c’è anche un’altra novità, per i genitori che sono già in possesso del Pin SPID, ossia, il codice unico per l’Identità Digitale che consente di utilizzare tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, potrà subito accedere al portale iscrizioni a scuola senza dover passare per la procedura di registrazione.

Per capire meglio come funziona il meccanismo delle iscrizioni online, il Miur ha pubblicato un comunicato stampa, dove fornisce alcune ed importanti informazioni utili.

Iscrizioni online scuola 2017: registrazione al portale del MIUR

A partire dal 9 gennaio 2017, tutti i genitori che devono iscrivere i propri figli alle prime delle scuole superiori, medie ed elementari, possono iniziare a richiedere il codice utente e password, ossia, lecredenziali di accesso al portale iscrizioni del Ministero dell'Istruzione, MIUR.

Per ottenere le suddette credenziali, occorre effettuare la registrazione al portale del MIUR in questo modo:

1) Accedere al seguente indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it, andare su "Registrati";

2) Ora occorre inserire il proprio Codice Fiscale e selezionare la casella con scritto "Non sono un robot";

3) A questo punto va compilata la scheda con tutti i dati anagrafici e l'indirizzo mail;

4) Per confermare la registrazione, bisogna attendere l'email di ritorno automatico della registrazione e confermare;

5) Accedere alle iscrizioni online con le credenziali ricevute all’indirizzo e-mail fornito;

Ricordiamo agli utenti che da quest'anno è possibile utilizzare anche la propria Identità Digitale SPID per accedere alle iscrizioni scuola online.

Come presentare la domanda iscrizione scuola online 2017/2018?

Come si fa a presentare la domanda di iscrizione scuola online per l’anno scolastico 2017-2018? Per effettuare l'iscrizione online bisogna:

Accedere al portale d’iscrizione MIUR http://www.iscrizioni.istruzione.it; Selezionare il tasto Accedi al servizio che si trova in alto a destra; Inserire le proprie credenziali di accesso al portale Miur, ottenute seguendo l'iter descritto sopra, usando SPID o le Credenziali Polis, solo se si è docenti. Selezionare il tasto: "Presenta una nuova domanda di iscrizione"; Inserire il Codice identificativo della Scuola di interesse; Procedere con la compilare dei moduli di iscrizione; Spingere il tasto Invia la domanda; Ricordarsi di conservare la ricevuta dell'invio dei moduli; Attendere l'esito della domanda, verificando lo status della domanda su Visualizza Situazione Domande o dalle email che si ricevono al proprio indirizzo di posta elettronica.

Iscrizioni a scuola Online 2017: le scadenze e le date da ricordare

Il Miur come ogni anno ha provveduto già a comunicare tutte le date da ricordare e le scadenze delle iscrizioni a scuola online.

In base a quanto comunicato, ecco le date da ricordare e le scadenze iscrizioni a scuola Online 2017:

Dal 9 gennaio 2017 dalle ore 9:00: è possibile accedere alla registrazione, per cui le famiglie possono iniziare a registrarsi sul portale del Miur ed ottenere così le credenziali di accesso che serviranno per accedere alla compilazione dei moduli di iscrizione a partire dal prossimo 16 gennaio.

Dal 16 gennaio 2017 alle ore 8:00 al 6 febbraio 2017 alle ore 20:00: le famiglie possono effettuare per i propri figli l’iscrizione scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado.

Iscrizione classi prime scuola superiore medie elementari statali e paritarie:

Ricordiamo ai genitori che le iscrizioni a scuola online 2017 18 riguardano le classi prime di:

Scuole superiori;

Scuole medie;

Scuole elementari;

Scuole Statali e alcune Paritarie. Se infatti la scuola paritaria non ha aderito all'iscrizione online Miur, la domanda di iscrizione deve essere presentata direttamente all'istituto scolastico.

Corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali delle seguenti Regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.

L'iscrizione alla scuola materna, va invece presentata in formato carteceo a partire dal 16 gennaio e fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017.

FONTE