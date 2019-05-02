SCUOLA, ALLE ELEMENTARI STOP ALLE NOTE SUL REGISTRO

I bambini delle scuole elementari non dovranno più temere le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni: un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nell...

I bambini delle scuole elementari non dovranno più temere le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni: un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, approvato dalla Camera, abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 che prevedeva queste punizioni.

"E' un segno di civiltà - dice il presidente della Commissione Cultura e Scuola della Camera, Luigi Gallo - stiamo parlando di bambini: il rapporto educativo in questa fascia di età deve fondarsi sulla fiducia e sulla collaborazione".

L'abolizione delle sanzioni disciplinari per i bambini delle scuole elementari "è un fatto positivo: si tratta dell'eliminazione di una norma anacronistica e non più utilizzata da 20 anni": a dirlo è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi.