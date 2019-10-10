SCUOLA COMUNALE SAN FRANCESCO DI VIA AMETISTA CHIUSA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Con Ordinanza n.178/2019, visibile in allegato, viene chiusa la Scuola Comunale San Francesco per permettere la disinfestazione e derattizzazione.
Vista la necessità di effettuare un intervento di derattizzazione, per la presenza di topi nei plessi scolastici e nelle aree di pertinenza; vista la nota del Settore II Servizi Culturali e Pubblica Istruzione, pervenuta in data 09.10.2019 prot.0033738 con la quale si chiedeva l’intervento di derattizzazione dei locali della Scuola comunale San Francesco, di via Ametista.
Considerato che il problema segnalato, se non attenzionato può degenerare, pertanto assume carattere di urgenza, onde prevenire l’insorgere di eventuali infestazioni nei vari locali scolastici; viene ORDINATO, la chiusura per i giorni 11-12-13-14 ottobre 2019 e 18-19-20-21 ottobre 2019, dei locali scolastici di pertinenza comunale, “Scuola comunale San Francesco di via Ametista”, compreso aule utilizzate
dall'I.C. Don Milani, per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;