Scuola, Conte: "Domani alle 12 messaggio a studenti, genitori e insegnanti"

12 settembre 2020 19:33
Domani alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell'anno scolastico". Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

