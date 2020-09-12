Scuola, Conte: "Domani alle 12 messaggio a studenti, genitori e insegnanti"
A cura di Redazione
12 settembre 2020 19:33
Domani alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell'anno scolastico". Lo annuncia su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
