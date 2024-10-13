SCUOLA, DA DOMANI RIATTIVATA LA 'CARTA DEL DOCENTE': 500 EURO DA SPENDERE IN LIBRI, CORSI ED EVENTI CULTURALI

Il ministero dell'Istruzione informa tutti i docenti aventi diritto che, dopo l'allineamento dei sistemi del portale della “Carta del docente”, a partire dal giorno lunedì 14 ottobre alle ore 14 sarà...

Il ministero dell'Istruzione informa tutti i docenti aventi diritto che, dopo l'allineamento dei sistemi del portale della “Carta del docente”, a partire dal giorno lunedì 14 ottobre alle ore 14 sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher.

Con la Carta docente si possono acquistare fra l'altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il ministero dell'Istruzione.

Per spendere il bonus c'è tempo tempo fino al 31 agosto 2024. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di saluti, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

L'importo della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cartadeldocente.istruzione.it