SCUOLA, ECCO IL CALENDARIO 2019/2020: IN SICILIA SI PARTE IL 12 SETTEMBRE
Come ogni anno, sono stati resi noti i calendari per l’anno scolastico 2019/20 per ogni regione. I primi a iniziare saranno i ragazzi della provincia di Bolzano, mentre gli ultimi saranno i pugliesi.
In Sicilia quest’anno la scuola inizierà il 12 settembre 2019 e le lezioni si concluderanno il 6 giugno 2020.
In totale i giorni di lezione saranno 208 o 207, se la festa patronale ricade durante l’anno scolastico, mentre nelle scuole in cui l’attività dura 5 giorni a settimana i giorni saranno 173/172.
La conclusione dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia avverrà invece il 27 giugno 2020.
Per quanto riguarda le festività, la sospensione natalizia dell’attività didattica andrà dal 23 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 compreso, mentre quella di Pasqua sarà dal 9 aprile al 14 aprile 2020.
Naturalmente saranno incluse le festività nazionali e la festa del Santo Patrono.