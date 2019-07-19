SCUOLA, ECCO IL CALENDARIO 2019/2020: IN SICILIA SI PARTE IL 12 SETTEMBRE

Come ogni anno, sono stati resi noti i calendari per l’anno scolastico 2019/20 per ogni regione. I primi a iniziare saranno i ragazzi della provincia di Bolzano, mentre gli ultimi saranno i pugliesi.I...

A cura di Redazione 19 luglio 2019 09:50

Condividi