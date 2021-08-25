SCUOLA, IL MINISTRO BIANCHI: GLI INSEGNANTI E GLI OPERATORI SENZA GREEN PASS SARANNO SOSPESI

“Tutti coloro che hanno un green pass” tra gli insegnanti e operatori scolastici “sono dentro la scuola, saranno presenti all’inizio della scuola a settembre. Invece coloro che non hanno un green pass...

“Tutti coloro che hanno un green pass” tra gli insegnanti e operatori scolastici “sono dentro la scuola, saranno presenti all’inizio della scuola a settembre. Invece coloro che non hanno un green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a una conferenza al Meeting di Cl, dove ha confermato che il governo “sta lavorando per un ritorno in presenza a settembre”.

“Sono qui per confermarvi che tutto il governo sta lavorando per un ritorno in presenza – ha detto Bianchi -. Noi siamo convintissimi di questo, abbiamo lavorato su questo già da primavera, abbiamo portato in presenza tutti i bambini e i ragazzi, abbiamo fatto tutti gli esami di maturità e abbiamo tenuto aperto le scuole anche in estate. In questo momento stiamo investendo una quantità di risorse, oltre due miliardi, come mai si è visto”.

“E abbiamo un set di regole chiare, che abbiamo ovviamente dato seguendo le indicazioni del Cts – ha aggiunto – indicazioni che dicono in maniera molto evidente che tutti coloro che hanno un green pass sono dentro la scuola, saranno presenti all’inizio della scuola a settembre, invece coloro che non hanno un green pass, come dice la norma attuale, ovviamente saranno sospesi.

E’ un set chiaro, preciso, un sistema che è facilmente controllabile grazie al green pass”.