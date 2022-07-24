Scuola, in Sicilia il nuovo calendario: “Si ricomincia il 19 settembre”

In Sicilia il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 19 settembre e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di scuola”.L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grad...

L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, e in quelle di Pasqua dal 6 aprile 2023 al 11 aprile 2023.In Sicilia, nello scorso quinquennio, l’anno scolastico è sempre iniziato tra il 12 e il 14 settembre, eccezion fatta per il 2021 quando la prima campanella è suonata, invece, il 16 settembre.

Calendario alla mano, i primi a inaugurare l’anno scolastico 2022/2023 - come quasi sempre accade - saranno i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che già nel corso della prima settimana di settembre, più precisamente lunedì 5, dovranno dire arrivederci alle vacanze.

Ma il grosso degli alunni di scuole primarie, medie e superiori potrà riposarsi ancora un po'. Visto che per quasi tutti gli altri studenti la prima campanella risuonerà nel corso della settimana successiva, tra il 12 e il 15 settembre, a seconda della zona. Ancora più fortunato chi vive in Sicilia e in Valle d’Aosta: per loro la ripresa è rinviata a lunedì 19 settembre.

Questo l’elenco cronologico dettagliato, regione per regione, dei vari “primo giorno” di scuola: