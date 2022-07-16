SCUOLA IN SICILIA, LA FIERA DIDACTA DAL 20 AL 22 OTTOBRE A MISTERBIANCO

Fiera Didacta, il più importante evento fieristico dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione e della Ricerca scientifica, si terrà per la prima volta in Sicilia, dal 20 al 22 o...

Fiera Didacta, il più importante evento fieristico dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione e della Ricerca scientifica, si terrà per la prima volta in Sicilia, dal 20 al 22 ottobre prossimi, in collaborazione con la Regione Siciliana.

Lo annuncia il presidente della Regione Nello Musumeci che ha proposto agli organizzatori di Fiera Didacta Italia – manifestazione tornata in presenza a Firenze nel maggio scorso, dopo due anni di stop legato alla pandemia – di organizzare nell’Isola una edizione spin-off, nel solco di Didacta International, il più importante evento mondiale del settore scolastico, che da oltre 60 anni si svolge in Germania.

“Far incontrare la comunità scolastica siciliana durante un evento di altissimo livello, unico nel suo genere – afferma il governatore siciliano – è per noi motivo di grande orgoglio. Fiera Didacta Sicilia, rivolta in particolare al corpo docente e ai professionisti del settore, sarà occasione di progettualità e confronto a sostegno della scuola del futuro e della formazione innovativa dei nostri insegnanti. Ma sarà anche momento di lancio del Progetto regionale, nell’ambito del Progetto nazionale “Scuole 4.0”. Un impegno significativo della Regione al quale, ne sono certo – conclude Musumeci – corrisponderà una partecipazione altrettanto importante di pubblico ed addetti ai lavori”.

Fiera Didacta Sicilia sarà ospitata a Misterbianco, in provincia di Catania, dove verranno allestiti i padiglioni della manifestazione, su un’area di 12.000 metri quadrati, oltre a 5 sale formative e una vasta zona con gli stand per i visitatori.

“Da mesi lavoriamo, insieme agli organizzatori di Fiera Didacta Italia – sottolinea Alessandro Aricò, assessore regionale alla Istruzione e alla Formazione – per l’organizzazione dell’evento che avrà un Comitato organizzatore regionale, sulla falsariga di quello nazionale. Oltre alla Regione Siciliana, ne faranno parte, tra gli altri, Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione, Indire, l’Ufficio scolastico regionale, gli atenei siciliani, Didacta International. È un progetto ambizioso, ormai di prossima realizzazione, che per la prima volta vedrà la Sicilia protagonista. E per questo – aggiunge Aricò – ringrazio gli organizzatori di Didacta Italia, che hanno subito aderito alla nostra richiesta, mettendo a disposizione della comunità scolastica siciliana un format di grandissimo successo”.

Fiera Didacta Italia Sicilia è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, Istituti professionali, Its, Università, Istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a imprese e addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie di operatori del mondo della scuola: dirigenti scolastici, insegnanti, docenti universitari, formatori, giornalisti specializzati ed i principali ordini professionali.