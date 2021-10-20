SCUOLA, IN SICILIA POSITIVO AL COVID-19 LO 0,15% DEGLI ALUNNI

Nella settima 4-10 ottobre nelle scuole siciliane gli alunni positivi nella scuola dell'infanzia erano lo 0,12%, nella primaria, lo 0,18% in quella di primo grado lo 0,18 %in quella di secondo grado l...

Nella settima 4-10 ottobre nelle scuole siciliane gli alunni positivi nella scuola dell'infanzia erano lo 0,12%, nella primaria, lo 0,18% in quella di primo grado lo 0,18 %in quella di secondo grado lo 0,12.

In totale su 597.103 alunni 908 erano positivi, lo 0,15%.

Lo dice l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia riferendosi alle risposte al monitoraggio trasmesse dal 90% delle scuole. Il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena (conteggiando anche le classi in quarantena per positività del personale scolastico) è inferiore a 1; ciò evidenzia che non sono presenti situazioni di cluster di contagi delle scuole, dice l'ufficio scolastico.

L'incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,15%, è in diminuzione rispetto al dato medio delle rilevazioni lo scorso anno scolastico quando era pari allo 0,30%.

Inoltre, nelle settimane di rilevazione, dal 20 settembre al 10 ottobre l'incidenza degli alunni positivi è diminuita, passando da un valore iniziale pari allo 0,17% all'attuale 0,15%. Su 65.448 docenti solo 79 sono risultati positivi lo 0,12%. Su 17.320 dipendenti Ata solo 21 sono risultati positivi, lo 0,12%.