SCUOLA PRIMARIA, MEDIA E SUPERIORE: AL VIA LE ISCRIZIONI ONLINE, COME PRESENTARE LA DOMANDA

Sono partiti ieri, lunedì 9 gennaio, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/24: Si faranno solo online e riguarderanno tutti gli studenti che dal prossimo anno inizieranno un nuovo percors...

A cura di Redazione 10 gennaio 2023 15:04

Condividi