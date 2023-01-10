SCUOLA PRIMARIA, MEDIA E SUPERIORE: AL VIA LE ISCRIZIONI ONLINE, COME PRESENTARE LA DOMANDA
Sono partiti ieri, lunedì 9 gennaio, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/24: Si faranno solo online e riguarderanno tutti gli studenti che dal prossimo anno inizieranno un nuovo percorso scolastico, dunque chi comincerà a frequentare la scuola primaria, le medie o le superiori. Per tutti coloro che sono già iscritti, la frequenza si intende confermata e i genitori non avranno bisogno di comunicare nulla alla scuola, a meno di un passaggio da scuola statale a scuola paritaria o viceversa.
Per quest’ultima categoria di scuole, le paritarie, non è richiesto l’obbligo dell’iscrizione online.
Come riporta il sito del Miur, c’è tempo fino alle 20 del 30 gennaio per registrare la scelta effettuata. La procedura prevede una fase di abilitazione, già disponibile da dicembre, e una di iscrizione vera e propria, da effettuarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Non c’è però fretta di completare la procedura per primi: dal Ministero informano che l’ordine di ricevimento delle domande non determina alcuna priorità di accoglimento da parte della scuola.
L’altro elemento indispensabile per poter effettuare l’iscrizione è il codice della scuola, che la identifica in modo univoco ed evita possibili errori. Per rintracciarlo, si può cercare il nome della scuola attraverso il portale “scuola in chiaro” oppure, nel caso delle superiori, consultare il depliant messo a disposizione dall’ufficio scolastico provinciale ).