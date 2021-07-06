SCUOLA: SI TORNA SUI BANCHI IN SICILIA IL 16 SETTEMBRE

Le lezioni del prossimo anno scolastico in Sicilia cominceranno giovedì 16 settembre e si concluderanno il 10 giugno 2022.È stato firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Rob...

Le lezioni del prossimo anno scolastico in Sicilia cominceranno giovedì 16 settembre e si concluderanno il 10 giugno 2022.

È stato firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, il decreto che fissa il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno 2021/2022.

Mentre con un successivo provvedimento sarà modulato il calendario didattico delle attività formative in obbligo scolastico (IeFP), erogate dalle istituzioni formative accreditate.

Un altro anno in cui bisognerà fare i conti con l’evoluzione dell’emergenza pandemica. Il governo Musumeci sta già lavorando per garantire un anno di normalità a tutti gli studenti e al personale scolastico. «Nei prossimi giorni, insieme all’Ufficio scolastico regionale - dichiara l’assessore Lagalla - convocheremo una riunione per stabilire le modalità del rientro a scuola in presenza.

Lavoreremo, coerentemente con quanto verrà stabilito dal Comitato tecnico scientifico nazionale, per garantire agli studenti un inizio d’anno in piena sicurezza».

Nelle scuole i giorni di attività didattica saranno 207, oppure 206 se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico.

Per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2022.

Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022; quelle di Pasqua dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni.

La ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, sarà dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di tematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.