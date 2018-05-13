SCUOLA, SI TORNA TRA I BANCHI IL 12 SETTEMBRE
Rivoluzione nel calendario scolastico per la Sicilia.
Si ritornerà a scuola il 12 settembre (due giorni prima rispetto all’anno scolastico 2017/18) e l’ultima campanella suonerà a ridosso degli esami di maturità, cioè l’11 giugno.
L'anno scolastico sarà più lungo : 211 giorni, anziché i 206 di quest’anno.
Le vacanze di Natale si accorceranno di un giorno: dal 22 dicembre al 6 gennaio, con rientro a scuola all’indomani dell’Epifania. Invece quelle di Pasqua saranno più lunghe: dal 18 al 24 aprile.
Ecco un riepilogo generale del calendario scolastico siciliano e delle vacanze previste:
- 12 settembre: Inizio delle Lezioni
- 1 novembre: Tutti i Santi (vacanza)
- dal 22 dicembre al 7 Gennaio: Natale (vacanze)
- dal 18 al 24 aprile: Pasqua (vacanza)
- 25 aprile: Festa della Liberazione (vacanza)
- 1 maggio: Festa dei lavoratori (vacanza)
- 2 giugno: Festa della Repubblica (vacanza)
- 11 giugno: Termine delle lezioni
Non sarà prevista la vacanza del 15 maggio, giorno della festa della Regione.