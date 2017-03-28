Scuola: vacanze di Pasqua dal 13 al 18 (poi due ponti lunghi)

Stabilite le date per le vacanze di Pasqua nelle scuole. I calendari scolastici regionali hanno stabilito che le lezioni si fermeranno dal 13 al 18 aprile.Qualche giorno in classe e poi, per la Festa...

Qualche giorno in classe e poi, per la Festa della Liberazione si profila un week end molto lungo: il 25 aprile cade, infatti, di martedì ed è probabile che molte scuole restino chiuse anche lunedì 24. E pure il fine settimana successivo diventa maxi visto che il primo maggio sarà un lunedì.