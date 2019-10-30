"SCUOLE CHIUSE DOMANI", MA IL POST DEL SINDACO È UN FALSO

Evidentemente c'è qualcuno che continua a divertirsi pubblicando post fasulli a nome del sindaco di Paternò Nino Naso in merito alla presunta chiusura delle scuole.Non è la prima volta, infatti, che s...

Evidentemente c'è qualcuno che continua a divertirsi pubblicando post fasulli a nome del sindaco di Paternò Nino Naso in merito alla presunta chiusura delle scuole.

Non è la prima volta, infatti, che sui social vengono messi in circolazione finti messaggi di scuole chiuse per via del maltempo.

Di seguito la nota ufficiale del Sindaco:

Sta girando sui social un falso messaggio di allerta meteo, con chiusura delle scuole. Sto prontamente denunciando alla polizia postale l'accaduto in quanto può comportare effetti gravissimi.

L’amministrazione diffida chiunque dall’utilizzare profili e pagine Facebook falsificati del sindaco o del Comune di e intende fare chiarezza per eventuali disagi causati da questo grave atto e nel caso rivolgersi alle autorità competenti.

Si raccomanda di non tenere conto di notizie che non provengono da canali ufficiali come i comunicati stampa, i siti web dell'Amministrazione comunale e la pagina ufficiale del sindaco.

L'allerta meteo diramata dal Sistema Regionale di Protezione Civile per la giornata di domani è di livello verde.