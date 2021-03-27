SCUOLE, DRAGHI ANNUNCIA: “APERTE FINO ALLA PRIMA MEDIA ANCHE IN ZONA ROSSA”

Al termine della cabina di regia la notizia ha cominciato a circolare, trovando conferma nelle parole d’apertura della conferenza stampa odierna del presidente del Consiglio, Mario Draghi: le scuole r...

Al termine della cabina di regia la notizia ha cominciato a circolare, trovando conferma nelle parole d’apertura della conferenza stampa odierna del presidente del Consiglio, Mario Draghi: le scuole riapriranno anche in zona rossa.

In particolare, è previsto il ritorno in classe, quindi la didattica in presenza, sino alla prima media anche nelle aree più a rischio.

Ciò significa che asili nidi, scuole elementari e prime medie saranno aperti in tutta Italia dopo Pasqua. “Si è vista una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi e dunque abbiamo deciso di utilizzare questa finestra per gli studenti più giovani. Più si alza l’attività scolastica, più i rischi aumentano”.