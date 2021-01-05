SCUOLE SUPERIORI, LAGALLA: “ANCHE IN SICILIA RIENTRO IN PRESENZA L’11 GENNAIO”
Gli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Sicilia e dei corsi di istruzione e formazione professionale non torneranno in classe in presenza prima del prossimo 11 gennaio. Lo ha stabilito l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, uniformandosi alla nuova disposizione del Consiglio dei ministri, che ha differito a lunedì prossimo la data di attivazione della didattica in presenza negli istituti superiori del Paese.
Ne consegue che gli istituti superiori che riprenderanno le attività dopo le vacanze natalizie a partire dall'8 gennaio continueranno per alcuni giorni a operare in modalità "didattica a distanza". Stessa cosa per la formazione professionale in obbligo scolastico.
"Da parte sua, il governo regionale si riserva di acquisire dal Cts regionale i necessari aggiornamenti tecnico-sanitari, al fine di assumere decisioni conseguenti sulla data di ammissione in presenza del 50% degli studenti che frequentano le scuole superiori - dichiara l'assessore Lagalla - Al tempo stesso, saranno verificati gli adeguamenti disposti a carico della rete regionale del trasporto pubblico. Resta, invece, confermata l'attività didattica in presenza, sin dal primo giorno di riavvio delle lezioni, per la scuola dell'infanzia, per la primaria e per la secondaria di primo grado". (ANSA).