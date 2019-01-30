95047

SEA WATCH 3 VERSO IL PORTO DI CATANIA

La Sea Watch 3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania. La scelta, fanno sapere fonti del Viminale, è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori....

A cura di Redazione Redazione
30 gennaio 2019 18:10
SEA WATCH 3 VERSO IL PORTO DI CATANIA -
Oltre 95047
Condividi

La Sea Watch 3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania. La scelta, fanno sapere fonti del Viminale, è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori.

I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina e successivamente saranno redistribuiti tra i paesi che hanno accettato di accoglierli.

La nave della Ong tedesca era rimasta per giorni al largo delle coste siciliane. I migranti a bordo erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso nella zona Sar libica.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047