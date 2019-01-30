SEA WATCH 3 VERSO IL PORTO DI CATANIA
La Sea Watch 3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania. La scelta, fanno sapere fonti del Viminale, è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori.
I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina e successivamente saranno redistribuiti tra i paesi che hanno accettato di accoglierli.
La nave della Ong tedesca era rimasta per giorni al largo delle coste siciliane. I migranti a bordo erano stati soccorsi il 19 gennaio scorso nella zona Sar libica.