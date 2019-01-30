SEA WATCH 3 VERSO IL PORTO DI CATANIA

La Sea Watch 3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania. La scelta, fanno sapere fonti del Viminale, è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori....

A cura di Redazione 30 gennaio 2019 18:10

